Продолжается поддержка семей военнослужащих

Ольга Балабкина: в Якутии продолжается реализация указа Айсена Николаева о мерах поддержки семей военнослужащих

Единовременная материальная помощь семьям мобилизованных, добровольцев-контрактников и военнослужащих, принимающих или принимавших участие с 24 февраля 2022 г. в специальной военной операции, в размере 200 тысяч рублей осуществляется в течение суток после подтверждения Министерством обороны РФ приписки мобилизованного в той или иной воинской части. Об этом в ходе брифинга 17 октября сообщила заместитель Председателя Правительства Якутии Ольга Балабкина.

«У нас осуществляется плотная работа с военкоматом республики», – подчеркнула Ольга Балабкина. Напоминаем, семьям военнослужащих достаточно подать заявление о мерах поддержки в «одно окно» через офисы МФЦ и портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Подтверждающие документы через систему межведомственного взаимодействия запрашиваются органами государственной власти и органами местного самоуправления самостоятельно, без участия заявителей.

Всего указом главы Якутии Айсена Николаева «О мерах поддержки семей военнослужащих» определены семь различных мер по поддержке семей мобилизованных, контрактников-добровольцев и участников специальной военной операции.

На «горячую линию» 122 достаточно часто поступают вопросы по единовременной выплате в размере 200 тысяч рублей. «К примеру, по получению выплаты для семей военнослужащих, которые проживают в других регионах страны. Подчеркну, право на выплату имеют семьи, проживающие на территории Республики Саха (Якутия). Также бывают случаи, когда заявление на выплату в размере 200 тысяч рублей одновременно подают супруга и родители военнослужащего. По установленному порядку выплату получает супруга военнослужащего, только в случае её отказа или отсутствия от супруги заявления право на выплату имеют родители военнослужащего», – пояснила Ольга Балабкина.

По данным вице-премьера, на «горячую линию» 122 продолжает поступать много вопросов, связанных с горячим питанием для учащихся школ и освобождением от родительской платы в детских садах. Во многих школах этот вопрос уже решён. Дети военнослужащих-участников специальной военной операции уже начали получать бесплатное горячее питание. И в детских садах также дети проактивно освобождены от родительской платы.

«Хочу за это поблагодарить руководителей образовательных организаций и начальников районных управлений образования, которые оперативно начали эту работу, не дожидаясь заявлений родителей. Но если ещё остались случаи, когда дети участников спецоперации ещё не получают горячего питания или не освобождены от родительской платы, или был отказ, обращаю внимание на необходимость информировать соответствующее управление образования и оформить заявление через МФЦ или портал госуслуг», – отметила Ольга Балабкина.

Информация о студентах из семей военнослужащих, обучающихся по договору целевого обучения, а также студентах СПО, расположенных на территории республики, обучающихся в очной и очно-заочной формах, должна быть включена в комплексное заявление, которое подается через МФЦ или портал госуслуг.

«Это также касается студентов на коммерческой основе. Напоминаю, размер стипендии составляет 5 607 рублей и не зависит от успеваемости студента», – подчеркнула зампред.