Продолжается эвакуация детей из подтопленных сел Верхоянья

В Верхоянском районе продолжается эвакуация из сел, пострадавших от дождевого паводка. На вертолете Ми-8 МЧС России в п. Батагай сегодня доставлены дети и пожилые люди из Томтора, Боронука. Эвакуация, а также доставка продуктов питания и питьевой воды в села Верхоянского района продолжается.

Проведена передислокация спасателей Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России в населенные пункты, где наблюдается повышение уровней воды.

Спасатели Службы спасения РС(Я), работают в с. Боронук и с. Бетенкес, где оказывают всестороннюю помощь жителям.

«Кроме спасательных и эвакуационных работ в Верхоянске и Боронуке, к повышению уровней воды готовят поселок Батагай – районный центр. Проделана отсыпка дамбы протяженностью 1 км, которая будет удерживать воду. По прогнозам, уровни воды там должны быть чуть выше критической отметки. Подготовлены мешки, сделан запас песчано-гравийной смеси на случай прорыва дамбы.

Работает авиация ГУ МЧС России и «Полярных авиалиний», которые помогают в передислокации сил и эвакуации людей.

Из Якутска прилетает сегодня грузопассажирский самолет, который привезет гуманитарный груз. На обратном пути заберет 40 детей для размещения в лагерях в столице республики», — отметил исполняющий обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентий Андросов.

Согласно прогнозу, в ближайшие сутки на реках Яна, Дулгалах, Сартанг и Адыча сохраняется вероятность повышения уровней воды.