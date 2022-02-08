Продолжается доставка топлива по республике

ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжает плановую доставку топлива в населенные пункты республики

Сегодня по сезонным автодорогам в плановом режиме осуществляются перевозки топливно-энергетических ресурсов с целью пополнения запасов теплоснабжающих объектов ГУП «ЖКХ РС (Я)». В период навигации к началу отопительного сезона 2021-2022 годов резервы котельного топлива в пунктах хранения филиаловв необходимом количестве были сформированы.

На текущую дату до производственных участков в наслегах республики перевезено 242,5 тыс. тонн топливных ресурсов: 224,8 тыс. тонн угля, 9,3 тыс. тонн газоконденсатного и 8,4 тыс. тонн нефтяного топлива.

По мере открытия сезонных автодорог непрерывные перевозки котельного топлива осуществляются во всех районах, гдеприсутствует ГУП «ЖКХ РС (Я)». А с конца января начата доставка топлива до труднодоступных населенных пунктов Аллаиховского района, куда в период навигации завезен весь запланированный объем ТЭР в количестве 5 800 тонн. По состоянию на 8 февраля собственным автотранспортом Аллаиховского филиала предприятия в село Чкалов перевезено 68 тонн топлива, в село Нычалах – 213 тонн.

Как отметил заместитель генерального директора по топливно-энергетическим ресурсам и стратегическому развитию ГУП «ЖКХ РС (Я)» Лев Соров, перевозки топливных ресурсов до мест назначения осуществляются согласно утвержденным графикам.

«До окончания зимнего сообщения запланировано перевезти еще 376 тыс. тонн топливных ресурсов, что позволит пополнить запасы дооткрытия устойчивого периода автозимников 2022-2023 годов. На сегодня приходится основной объем перевозок топлива, когда задействовано свыше 600 единиц собственного и привлеченного автотранспорта», — добавил он.