Продолжается доставка гуманитарного груза в Верхоянский улус

Из г. Якутска в п. Батагай сегодня вылетел вертолет Ми-26 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России с гуманитарным грузом общим весом около 14 тонн, в числе которых и продукты питания.

Накануне из столицы республики в районный центр Батагай данное воздушное судно также доставило около 2,5 тонн гуманитарного груза от землячества Верхоянского района и технику ЖКХ для проведения аварийно-восстановительных работ на территории района.

Спасателями Службы спасения РС (Я) осуществляются погрузочно-разгрузочные работы для дальнейшего распределения гуманитарного груза в пострадавшие от дождевого паводка населенные пункты Верхоянского района.

Спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) в минувшую субботу провели работы по расчистке территорий в г. Верхоянске.