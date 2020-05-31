Продолжается дезинфекция общественных пространств Якутска

МУП «Жилкомсервис» продолжает дезинфекцию общественных пространств в усиленном режиме.

29-31 мая в Якутске проводится четвертый цикл дезинфекции общественных пространств. Работники МУП «Жилкомсервис» в усиленном режиме обрабатывают детские площадки, тротуары, автобусные остановкипри помощи ранцевых опрыскивателей и мобильных установок «Посейдон».

По состоянию на 30 мая, проведена полная дезинфекция общественных пространств Губинском и Октябрьском округах, обработаны улицы Петра Алексеева, проспект Ленина, Ойунского и Пояркова, тротуары, остановки, детские площадки в Центральном, Строительном округах, а также Парк Культуры и отдыха. Общая площадь дезинфекции составляет 84908 кв. метров.

В воскресенье, 31 мая обрабатываются детские и спортивные площадки, тротуары и остановки Автодорожного округа, в том числе район Ильинки, а также общественные пространства Сайсарского, Строительного и Центрального округов. На дезинфекции задействованы 20 работников МУП «Жилкомсервис» — 10 дезинфекторов, 5 водителей и 5 координаторов,а также 4 автомашины УАЗ, автобус и водовоз.

Напомним, МУП «Жилкомсервис» с 16 мая проводит дезинфекцию тротуаров, детских площадок и автобусных остановок городского округа. С 8 мая АО «Якутдорстрой» проводит дезинфекцию 13 улиц и 6 площадей с использованием поливомоечных машин.

При обработке улиц и общественных пространств применяется раствор натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, рекомендованный Роспотребнадзором, безопасный для людей и животных.

Дезинфекция проводится за счет средств муниципального бюджета, выделенных из резервного фонда Окружной администрации города Якутска.