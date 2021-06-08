Продолжается борьба с огненной стихией

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 6 902,5 га, расположенных на территории 10 районов.



По словам руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Владимира ИВАНОВА, наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Нюрбинском, Сунтарском, Кобяйском и Нерюнгринском районах.



«Из них локализовано 6 лесных пожаров общей площадью 825,0 га. На тушении очагов возгораний задействовано 1 660 человек и 217 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 2 лесных пожара на площади 57,0 га», — сообщил он.



Накануне для стабилизации лесопожарной обстановки в вилюйской группе улусов дополнительно переброшены силы парашютно-десантной пожарной службы Приморской и Дальневосточной (Хабаровский край) баз авиационной охраны лесов, в количестве 175 человек.



Кроме того, 9 июня планируется прибытие 47 авиапожарных и 2 летчиков-наблюдателей Амурского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».