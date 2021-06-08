08.06.2021
09:45
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Происшествия

Продолжается борьба с огненной стихией

По сведениям Минэкологии Якутии, на территории лесного фонда республики проводятся работы по тушению 22 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 6 902,5 га, расположенных на территории 10 районов.

По словам руководителя Департамента лесного надзора и охраны лесов Владимира ИВАНОВА, наибольшее количество лесных пожаров зарегистрировано в Нюрбинском, Сунтарском, Кобяйском и Нерюнгринском районах.

«Из них локализовано 6 лесных пожаров общей площадью 825,0 га. На тушении очагов возгораний задействовано 1 660 человек и 217 единиц техники. За прошедшие сутки ликвидировано 2 лесных пожара на площади 57,0 га», — сообщил он.

Накануне для стабилизации лесопожарной обстановки в вилюйской группе улусов дополнительно переброшены силы парашютно-десантной пожарной службы Приморской и Дальневосточной (Хабаровский край) баз авиационной охраны лесов, в количестве 175 человек.

Кроме того, 9 июня планируется прибытие 47 авиапожарных и 2 летчиков-наблюдателей Амурского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии.
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