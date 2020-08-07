07.08.2020
10:36
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Якутия
Продолжается борьба с огнем в заполярном поселке Сватай
Председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Дмитрий ЛЕПЧИКОВ в 9 часов 56 минут сообщил, что по поручению главы Якутии из Среднеколымска вылетел вертолет для переброски аэромобильной группы МЧС из села Алеко-Кюель на помощь в тушении лесных пожаров в с. Сватай.
«Вчера дождь длился с 23.00 до 2 часов 30 минут ночи. Были порывы с ливнями. Но земля очень сухая, потому сильной влажности не чувствуется. Дождь очень помог в ослаблении пожара. Сегодня идет дым. Все наши люди с утра пошли работать на тушение пожара», — сообщила сегодня утром по телефону замглавы села Сватай Среднеколымского улуса Дария БОРИСОВА.
Фото: sakha.gov.ru
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)
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