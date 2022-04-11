Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам и представителям организаций, что в ведомстве продолжает свою работу круглосуточный «телефон доверия» 8(4112)22-36-14.

Телефон доверия – это канал связи с гражданами и представителями организаций, являющихся стороной исполнительного производства, созданный в целях оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности сотрудников Службы, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Каждое обращение, поступающее на телефон доверия, тщательно проверяется, а его конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, на сайте УФССП России по Республике Саха (Якутия) https://r14.fssp.gov.ru/fight-corupt работает сервис по борьбе с коррупцией со стороны сотрудников, с помощью которого можно отправить сообщение, в случае обнаружения признаков коррупционного преступления.

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следует знать, что осуществляемые Федеральной службой судебных приставов функции, направленные на правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются бесплатно. Расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор, штрафные санкции не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся к элементам принудительного исполнения.

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, примите верное решение: выслушайте вымогателя, отложите разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия дать взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия ФССП России.