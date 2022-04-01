Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует что в связи с необходимостью обеспечения завоза продовольственных товаров и продуктов первой необходимости в Мирнинский район Республики Саха (Якутия) продлевается работа грунтового автозимника федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310+585 — км 2146+740), работа зимника будет осуществляться с учетом погодных условий.

В целях исключения случаев образования заторов и остановки движения по автозимнику ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует пользователям запланировать перевозки до его закрытия.

О возникающих нештатных ситуациях на автомобильной дороге, просим сообщать по телефону диспетчерской службы +79245938028.