Продлены ограничения полетов на юг России

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 6 июля 03.45 по московскому времени, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Росавиации. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Фото: Sakhalife Источник: Якутия 24

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