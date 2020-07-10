Продлено ограничение движения на загруженном перекрестке в Якутске

Уважаемые жители и гости столицы! Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с производством дорожных работ на объекте «Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц П. Алексеева – Стадухина – Пирогова», будет продлено ограничение движения транспортных средств до 15 июля 2020 года. Автобусные маршруты №5, 6, 35 будут осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Фото: SakhaLife.ru Источник: Якутск.рф

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