25.11.2021
15:04
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Коронавирус

Продление ковид-сертификатов поможет бизнесу — Минпред Якутии

Замминистра предпринимательства Якутии Максим Прокопьев поддержал инициативу о продлении действия ковид-сертификатов для переболевших с полугода на год. 

«Граждане смогут получить товары и услуги предпринимателей, имея QR-коды переболевших. Учитывая, что переболевших в течение года достаточно много, это будет разумным ходом, который определенно поможет предпринимателям», — сказал заместитель министра. 

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента. Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу.  

Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.  

Фото: ЦУР Якутии tsur14
Источник: ЦУР Якутии tsur14
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