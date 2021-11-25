Продление ковид-сертификатов поможет бизнесу — Минпред Якутии

Замминистра предпринимательства Якутии Максим Прокопьев поддержал инициативу о продлении действия ковид-сертификатов для переболевших с полугода на год.

«Граждане смогут получить товары и услуги предпринимателей, имея QR-коды переболевших. Учитывая, что переболевших в течение года достаточно много, это будет разумным ходом, который определенно поможет предпринимателям», — сказал заместитель министра.

Ранее вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификаты для переболевших COVID-19 должны действовать один год, это связано с низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента. Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу.

Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.