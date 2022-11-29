Продлен трансфер пассажиров поезда через Лену судами на воздушной подушке

До официального открытия ледовой переправы через реку Лена трансфер пассажиров поезда судами на воздушной подушке продлевается до 9 декабря 2022 года включительно.

Отправление с пункта посадки на СВП в 203 мкр (за ЖК «Парус», ул. Ларионова,16) в 14.30 часов.

Стоимость трансфера по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях (СВП+автобус) – 1500 рублей с 1 по 9 декабря включительно.

С 10 декабря трансфер пассажиров поезда будет выполняться автобусами с автовокзала г. Якутска (ул. Октябрьская, 24). Стоимость трансфера автобусами составит 500 рублей.

Талон на трансфер по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях (условный поезд 583/584) можно приобрести одновременно с покупкой билета на поезд на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

С расписанием трансфера пассажиров по маршруту г. Якутск – железнодорожный вокзал Нижний Бестях можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru и с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).