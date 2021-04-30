Продлен срок выдвижения кандидатов на праймериз ЕР

С просьбой об этом обратились региональные оргкомитеты

Продление срока выдвижения кандидатов позволит максимальному количеству людей принять участие в процедуре, пояснил 28 апреля председатель Федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр КАРЕЛИН.

В ходе заседания оргкомитета секретарь Свердловского реготделения партии Виктор ШЕПТИЙ указал на высокий интерес потенциальных кандидатов и избирателей к предварительному голосованию «Единой России»: в регионе из 376 заявлений 105 подано в последние три дня.

«То есть интерес начинает повышаться. Наша просьба – продлить срок подачи документов для того, чтобы дать возможность зарегистрироваться в качестве кандидатов большему числу тех желающих, кто в последние дни активизировался», — сказал Виктор Шептий.

Александр Карелин подчеркнул, что региональные оргкомитеты также должны оказывать помощь с оформлением документом людям, которые подадут заявки до 14 мая.

«Наша с вами задача – всем им дать возможность участвовать в этот ответственном, дисциплинирующем инструменте, который называется в «Единой России» «предварительное голосование», — резюмировал Александр Карелин.

Напомним, «Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах». Выдвижение участников стартовало на сайте pg.Er.ru. 15 марта, регистрация избирателей — 19 апреля, она продлится до 28 мая. Голосование будет организовано по максимально открытой модели, когда принять участие смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги процедуры подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.