Продлен срок подачи заявок на Форум тюркской молодежи «Золото тюрков» в Чувашии

С 18 по 22 августа 2019 года в г. Чебоксары Чувашской Республики состоится IV Всероссийский форум тюркской молодежи «Золото тюрков»

Этот социально значимый проект проводится Федеральным агентством по делам национальностей с целью содействия гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде путем формирования общероссийской гражданской идентичности и взаимообогащения культур народов России.

Форум включает в себя интенсивную образовательную программу, встречи с экспертным сообществом, представителями власти, культуры и бизнеса, тренинги и проектные сессии участников, демонстрацию и изучение лучших практик в области исследования, сохранения историко-культурного наследия тюркских народов.

В Форуме могут принять участие студенты бакалавриата или магистратуры, не обладающие степенью кандидата или доктора наук, в возрасте от 18 до 30 лет, гражданство РФ (вне зависимости от национальности). Для участия в форуме необходимо составить CV; написать эссе (1-2 страницы) на тему: «Почему для меня важно стать участником проекта?»; представить рекомендации (при наличии).

Срок подачи заявок на Форум продлен до 30 июля 2019 года

Стань участником «Золото тюрков»

Для участия в проекте необходимо отправить на электронную почту yan_gorozia@mail.ru письмо с темой: «Золото тюрков: ФИО», к письму прикрепить в формате «Word» текст эссе и CV, а также рекомендации (назвать файлы соответственно «Фамилия.Эссе». «Фамилия.СV», «Фамилия.Рекомендации»).

По итогам отбора определятся до 10 человек, каждый из которых получит сертификат об участии, а также оплату проживания и питания в рамках проекта.