Продажи устройств для «умного дома» в салонах МегаФона в Якутии выросли на 57%

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Якутии вырос на 57% в штуках и 108% в деньгах. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Якутии – 71%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую за год вырос на 38%. Далее следуют JBL Link Portable (19,7%)и Яндекс.Станция Лайт (18%).

В тройку самых покупаемых товаров также вошли IP-камеры с долей 6,8%, на третьем — интеллектуальные системы освещения с долей 6,4%. В этих категориях жители республики выбирают выбирают продукцию Яндекса и Xioami. Например, самой популярной IP-камерой стала Xiaomi Mi Magnetic Mount, а умной лампой – Лампа Яндекс YNDX-00010.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в Якутии выросла на 26% достигнув 6 041 рубля. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 85% продаж, против 15% в интернет-магазине.