Продающая «фейк-турпутевки» якутянка продолжает свою эпопею?

В редакцию SAKHALIFE.RU обратились женщины, пострадавшие от действий Павловой А., директора туристического агентства ООО «Сеть туристических услуг». Ранее (31 января 2019 г.) на портале News.ykt.ru публиковалась новость о лишившихся отдыха за границей семьях.

На этот раз «клиентами» Павловой стали четыре подруги, решившие в первый раз выехать за границу. По словам пострадавших, путевки приобретались в октябре сначала в ТЦ «Московский» (где они ее собственно и нашли) на проспекте Ленина, потом Павлова принимала на ул. Орджоникидзе 46/2 (ОЦ «Утум»), затем на пр. Ленина, 6г.

22 февраля четыре подруги должны были улететь на отдых в Таиланд на остров Пкухет. После долгих сборов и волнений перед первой поездкой, отпускницы прибыли в порт Якутска. И представьте шок туристок, когда при регистрации на долгожданный рейс, их фамилий не оказалось в списке вылетающих. Работники аэропорта вызвали представителя авиакомпании перевозчика Nordwind Airlines. После полуторачасовых разбирательств и установления контакта с компанией туроператором PEGAS Touristik (прим. международная туркомпания, организующая пакетные туры по миру) женщин официально уведомили, что их действительно нет в списке уезжающих.

Представитель перевозчика объяснил, что им необходимо в кратчайший срок обратиться в правоохранительные органы, т.к. ранее уже были установлены подобные факты при организации туров Павловой, и в Управлении по экономической безопасности и противодействия коррупции ведется следствие.

Две пострадавшие женщины живут в Мархе, остальные – в улусах. Интернетом они пользуются редко. Нашей редакции пострадавшие рассказали следующее:

«Весь период с октября 2018 года до 22.02.2019 года Павлова общалась с нами по ватсап и по мобильным телефонам. Отвечала на все возникающие вопросы. Пакет документов, выданных турменеджером, был полный (договор, ваучер на проживание, маршрутная квитанция, страховка).

Последняя очная встреча с ней состоялась 21 февраля 2019 года в офисе по адресу: Якутск, пр. Ленина стр. 6г.

Павлова передала наши бланки страховок по турпоездке. Давала всевозможные рекомендации и советы.

В день вылета 22.02.2019 года по ватсап в последний раз Павлова А.Г отвечала на наши вопросы в 15-40. А в момент регистрации исчезла. На звонки не отвечала. Телефоны были выключены».

Трое туристок оплачивали путевки наличными средствами, Лидия Ш., проживающая в Кобяйском улусе, переводила деньги на мобильный банк Павловой А.Г. Общая сумма, выплаченная женщинами, составила 234 625 рублей.

Со слов женщин, к сожалению, информацию в СМИ о мошеннических действиях Павловой А.Г. они не видели, и до последнего не знали, что их не пустят в самолет.

Сейчас женщины написали заявление в Управление экономической безопасности по Республике Саха (Якутия) и надеются получить свои кровные деньги назад.