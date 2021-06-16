Продаю саженцы черемухи и боярышника

Продаю саженцы боярышника 3 – 4 года, черемухи 1 – 2 года. Цена от 300 до 500 рублей за саженец. Забрать можно с ул. Некрасова, 4/2, кв. 20. Тел. 8 924 171 93 60. Спросить Сергея.

Источник: На правах рекламы.

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