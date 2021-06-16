16.06.2021
00:02
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Якутск
Продаю саженцы черемухи и боярышника
Продаю саженцы боярышника 3 – 4 года, черемухи 1 – 2 года. Цена от 300 до 500 рублей за саженец.
Забрать можно с ул. Некрасова, 4/2, кв. 20.
Тел. 8 924 171 93 60. Спросить Сергея.
Источник: На правах рекламы.
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+7 (999) 174-67-82
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