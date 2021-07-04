Продаю 3 комнатную квартиру 112 серии в районе Автовокзала

Тип: 112 серия Комнаты: 3 комн. Район: Автовокзал Вид объекта: Вторичное жилье Год постройки: 1990-е Этаж: 1 Ремонт: Косметический Общая площадь, м²: 68

























Тихий район в самом центре города. Через дорогу, напротив Никольская церковь и новая школа 35. Во дворе детский сад «Ладушка», детская площадка. Есть удобные автостоянки с 2 сторон. Окна выходят на школу и церковь и зеленую зону. Приятные, спокойные соседи.



В квартире встроенная мебель шкафы-купе, хорошая кухня с посудомоечной машиной, большая лоджия с встроенными шкафами, обшита вагонкой, полы ламинат. Установлена охранная сигнализация, высокоскоростной интернет. Красивая и крепкая металлическая дверь. Часть мебели и техники остается.



Без обременения, освобождена 6 400 000 руб. торг

Тел/ватсап 89246605796