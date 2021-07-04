04.07.2021
14:28
212

Колонка

Продаю 3 комнатную квартиру 112 серии в районе Автовокзала

Тип:112 серияКомнаты:3 комн.
Район:АвтовокзалВид объекта:Вторичное жилье
Год постройки:1990-еЭтаж:1
Ремонт:Косметический
Общая площадь, м²:68

Тихий район в самом центре города. Через дорогу, напротив Никольская церковь и новая школа 35. Во дворе детский сад «Ладушка», детская площадка. Есть удобные автостоянки с 2 сторон. Окна выходят на школу и церковь и зеленую зону. Приятные, спокойные соседи.

В квартире встроенная мебель шкафы-купе, хорошая кухня с посудомоечной машиной, большая лоджия с встроенными шкафами, обшита вагонкой, полы ламинат. Установлена охранная сигнализация, высокоскоростной интернет. Красивая и крепкая металлическая дверь. Часть мебели и техники остается.

Без обременения, освобождена 6 400 000 руб. торг

Тел/ватсап 89246605796

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