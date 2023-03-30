Продавщица уволилась с работы со стыда, охранник на месте.

В сети завирусилось видео, где мужчина кидает в продавщицу лепешку, а после и вовсе плюет ей в лицо 🤦🏻‍♀️

Как рассказала «Эхо столицы» администрация магазина «Колобок», женщина на нервной почве написала заявление об увольнении и точно уходит.

С охранником, что больше всех возмутил интернет сообщество своим бездействием, администрация магазина провела серьёзный разговор, и он продолжает работать.

Обидчик не явился. Извинений не принёс. Заявление в полицию на него писать тоже не планируют, по крайней мере, администрация магазина, решила, что это уже «их дело»-продавщицы и ее мужа.

А вот родственники женщины очень не довольны, что она стала героиней интернета.

А женщине просто стыдно, что с ней так низко поступили ….