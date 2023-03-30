Общество
Продавщица уволилась с работы
Продавщица уволилась с работы со стыда, охранник на месте.
В сети завирусилось видео, где мужчина кидает в продавщицу лепешку, а после и вовсе плюет ей в лицо 🤦🏻♀️
Как рассказала «Эхо столицы» администрация магазина «Колобок», женщина на нервной почве написала заявление об увольнении и точно уходит.
С охранником, что больше всех возмутил интернет сообщество своим бездействием, администрация магазина провела серьёзный разговор, и он продолжает работать.
Обидчик не явился. Извинений не принёс. Заявление в полицию на него писать тоже не планируют, по крайней мере, администрация магазина, решила, что это уже «их дело»-продавщицы и ее мужа.
А вот родственники женщины очень не довольны, что она стала героиней интернета.
А женщине просто стыдно, что с ней так низко поступили ….
+7 (999) 174-67-82
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