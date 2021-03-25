Продавец магазина пустил деньги мимо кассы

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение от заведующей магазином о том, что по итогам ревизии выявлена недостача денежных средств на общую сумму более 80 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Якутское» во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 установлена причастность к противоправному деянию работника магазина.

Установлено, что 50-летний продавец в течение месяца присваивал денежные средства, продавая алкогольную продукцию мимо кассы. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению. В результате внутренней служебной проверки сотрудник был уволен.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном объёме.