Продавцы овощей и фруктов в Якутске опасаются завышать стоимость

Якутская городская Дума присоединилась к регулярным выездам на оптовые овощные базы, которые проводит Окружная администрация с целью контроля цен.

С 5 февраля до 1 июля 2020 года в Якутске действуют предельно допустимые торговые надбавки, которые распространяются на яблоки, бананы, мандарины, огурцы, перец сладкий, морковь и помидоры. Специалисты Департамента предпринимательства и потребительского рынка в ежедневном режиме проводят мониторинг цен, целью которого является недопуск необоснованного завышения цен и дефицита, связанного с закрытием грузового сообщения с Китайской Народной Республикой из-за вспышки коронавируса. На этой неделе к рейдам присоединились депутаты Гордумы.

«Как мы знаем, по Хабаровскому краю и Приморью начались завышения цен на овощи и фрукты, поэтому я позитивно расцениваю то, что Окружная администрация Якутска начала подобный контроль. Во время рейда мы смотрели сертификации и накладные на овощных базах, которые занимаются оптовыми поставками. Действительно, стоимость некоторых видов товара приподнялась, но ненамного, например, на огурцы и помидоры на 10-15%. Но на остальные овощи такого не наблюдается, такие значимые продукты, как картофель и капуста, остались с прежними ценниками. В целом, могу сказать, что продавцы опасаются завышать стоимость, в массовом порядке такого нет. Выездные рейды будут проходить на постоянной основе, чтобы держать на контроле ситуацию на нашем рынке овощей и фруктов и не отпустить цены в свободное плавание», – отметил заместитель председателя постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Владислав Теппор.

Как сообщает Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, в случае значительного превышения стоимости продукции необходимо зафиксировать данный факт (сфотографировать ценник или сохранить кассовый чек) и обратиться с письменным заявлением в Окружную администрацию города, либо иные надзорные органы. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Госкомцен Республики Саха (Якутия) уведомил об открытии горячей линии, на которую можно сообщать о фактах резкого роста цен на овощи и фрукты в торговых сетях. Телефон горячей линии: 8 (4112) 50-80-26.