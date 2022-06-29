«Больно, это ведь моя жизнь». Ирина Гузова — о том, как несмотря на онкологию продолжает помогать людям.

В Якутске владелица некогда популярного кафе «Графский берег», а ныне пенсионерка с онкологией Ирина Гузова организовала социальную столовую. В течение пяти лет в ней кормили обедами нуждающихся, а недавно было объявлено о ее закрытии из-за отсутствия финансирования.

Продать квартиру для того, чтобы накормить нуждающихся

Пожилая женщина, открывшая столовую на собственные средства, не раз обивала пороги компетентных органов власти разных уровней с просьбой о поддержке малоимущих горожан, но все тщетно. Несколько лет назад ей даже пришлось продать квартиру для того, чтобы накормить многодетных, малоимущих, инвалидов, пенсионеров и других нуждающихся. А год назад ее сразил страшный диагноз — онкология.

«Когда мне поставили онкологию, дочь сказала, чтобы я перестала заниматься социальной столовой. Я наотрез отказалась: “Хочешь чтобы я зачахла и умерла от безделья дома?” Я ведь хоть как-то в столовой отвлекаюсь от болезни, занимаясь работой, двигаясь и общаясь с людьми», — поделилась Ирина Гузова.

Недавно директор социальной столовой Ирина Гузова объявила о ее закрытии. «1 июля мы закрываем социальную столовую для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. За пять лет работы даже не допускала мысли о том, что я когда-нибудь скажу такое, и вот этот черный день наступил», — сообщила Ирина Гузова.

«Прогрессирует болезнь — похудела на 40 килограммов»

Она объяснила это решение отсутствием финансов. «Мы не получили ни одного гранта, ни республиканского, ни федерального. Финансовой помощи ни от города, ни от республики, как не было — так и нет. Мне просто уже больше нечего продавать и закладывать. Бизнес после пандемии практически не работает. Я не могу в одиночку кормить весь город. Очень жаль, обидно до слез, что простые люди не нужны собственной власти», — сказала директор социальной столовой Ирина Гузова.

После распространения этой информации, в том числе в СМИ, по ее словам, никакой реакции не последовало.

«Никто никак не отреагировал. Никому это не нужно. А у меня упадок сил… Прогрессирует болезнь — похудела на 40 килограммов. На днях у меня химиотерапия. Если ранее были средства прошлогоднего республиканского гранта, то 1 июля он заканчивается», — говорит директор социальной столовой.

Ирина Гузова также поделилась реакцией горожан, посещающих столовую. «Люди, конечно, вообще в шоке. Мне их жалко… А мне как, представляете? 5 лет работы… Больно, это ведь моя жизнь», — с горечью произносит она.

«Чтобы продержаться до 1 февраля, нужно 3 миллиона»

Женщина добавляет: «Президентский грант объявят 1 сентября, а действовать он начнет только с 1 февраля 2023 года. Как полгода жить? Нужно зарплату людям платить, коммуналку оплачивать, а это 100 с лишним тысяч в месяц. А зимой только на одно отопление уходит 60 тысяч. Я посчитала, чтобы продержаться до 1 февраля, нужно 3 миллиона. Но, у меня нет таких денег».

По словам Ирины Гузовой, средства гранта навсегда не решат проблему существования социальной столовой.

«Я знаю, что мне никто сейчас денег из бюджета не даст. Просила не раз, всегда отмахиваются: “Нет возможности — бюджет маленький”. При этом, я понимаю, что грант — не выход из положения. Сегодня он есть, а завтра нет», — сетует Ирина Гузова.

Напомним, единственная социальная столовая города, где кормят бесплатными обедами одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи и других нуждающихся, была открыта в 2017 году на собственные средства владелицей кафе «Графский берег» Ириной Гузовой. За это время, по ее словам, более 50 тысяч бесплатных обедов получили больше пяти тысяч горожан. Нуждающихся в социальную столовую направляют управы округов и социальные службы.

Ранее в интервью Ирина Гузова просила руководство города и республики обратить внимание на социальную столовую и отмечала, что при наличии финансовой поддержки столовая могла бы работать ежедневно.

«Мы работаем как социальный объект, пускай не такой большой. Все, что мы делаем, — это для людей и ради людей. Хотелось бы, чтобы обратили на нас внимание И я как-то не верю, что закроется социальная столовая. Впереди много планов. И если бы было стабильное финансирование, а не гранты, то хотелось бы работать каждый день. Человек должен кушать каждый день, а не через день», — отмечала ранее директор социальной столовой.

ВИДЕО: https://youtu.be/FzALqXb_Eb4

подпись к видео: Видеосюжет федерального издания ROMB об Ирине Гузовой и социальной столовой Якутска

Ирина Гузова просит неравнодушных горожан поддержать социальную столовую. Желающие могут перечислить средства по следующим реквизитам:

Название организации: Общественная организация по социальной поддержке малообеспеченных граждан города Якутска «Графский берег»

Юридический адрес: 677018, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Новопортовская, д. 3

ИНН: 1435340438

КПП: 143501001

ОГРН: 1191447004000

Расчетный счет: 40703810700000710679

Банк: АО «Тинькофф Банк»

ИНН банка: 7710140679

БИК банка: 044525974

Корреспондентский счет банка: 30101810145250000974

Юридический адрес банка: Москва, 127287, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

Социальная столовая работает в Якутске по адресу: ул. Новопортовская, 3. Телефон для связи: 8 (914) 274-39-42.

С уважением, социальная столовая города Якутска