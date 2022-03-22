Продала бутылку — заплати штраф

Жительница Таттинского района привлечена к уголовной ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции

Заместителем прокурора Таттинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жительницы села Ытык-Кюель Таттинского района в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Предварительным расследованием установлено, что уроженка села Ытык-Кюель, не имея соответствующих разрешительных документов, незаконно продала бутылку водки местному жителю.

Между тем ранее она привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, свободная реализация которой запрещена или ограничена, в виде штрафа в размере 30 000 рублей, в связи с чем в её действиях были установлены признаки состава преступления.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал жительницу села Ытык-Кюель виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.