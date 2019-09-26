26.09.2019
10:42
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Экономика

Продается счастливая квартира

Продаётся Счастливая квартира с красивым феншуйским номером, 4-комнатная, 2этаж, 70,2кв.м., КПД, 1978г., в самом центре г. Якутска (пл. Орджоникидзе)
Тихий, озелененный, спокойный с берёзами двор, парковка под окном, школы 5, 9 и детсад Золотой ключик рядом, всё в шаговой доступности. Прекрасный вид из окон на зелёный двор радует в любое время года. Кв освобождена. Хороший  евроремонт с консультацией Феншуй, пластиковые окна, раздельный санузел в кафеле, счётчики на воду 2018г, бронированная дверь, новым хозяевам можно поменять конфигурацию входных ключей, установлена охранная сигнализация, скоростной интернет, люстры, застекленный, красивый балкон. Наличие мебели: встроенная вместительная прихожка, двуспальная кровать с выдвижными ящиками, большой встроенный шкаф, отличный и качественный кухонный гарнитур с электродуховкой, стиральная машина, большой, высокий холодильник, раздвигающийся обеденный стол со складывающимися табуретами, 
С запуска дома 1 хозяин. 1собственник.
Не агентство. Продаём Счастливую квартиру в связи с ростом семьи и переездом в большой дом. Цена 6600000руб. Ипотека. Хор. торг.
Тел.собственника 89241657926,  вацап

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