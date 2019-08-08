08.08.2019
10:31
566Якутск
Продаем дом в сосновом бору
В Якутске на Сергеляхе продаем экологичный дом в сосновом бору с выходом к озеру. Рядом купалка, каток. Земельный участок 12 соток. Газ, электричество 3 фазы, въезд с асфальта. Высокое, сухое место. Забор СОТА со всех сторон. Остановка 3 минуты.
Дом 2-этажный, 2013 года постройки для круглогодичного проживания. Благоустроенный. Быстрый интернет. Статусные соседи. Пейзажное место.
9 800 тыс. руб.
89142706964 ватсап
89841041961 звонки
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