Продаем дом в сосновом бору

В Якутске на Сергеляхе продаем экологичный дом в сосновом бору с выходом к озеру. Рядом купалка, каток. Земельный участок 12 соток. Газ, электричество 3 фазы, въезд с асфальта. Высокое, сухое место. Забор СОТА со всех сторон. Остановка 3 минуты. Дом 2-этажный, 2013 года постройки для круглогодичного проживания. Благоустроенный. Быстрый интернет. Статусные соседи. Пейзажное место. 9 800 тыс. руб. 89142706964 ватсап 89841041961 звонки

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