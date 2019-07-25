Прочитай и запомни! Как правильно оказать первую помощь

В некоторых ситуациях жизнь человека напрямую зависит от качества оказания первой помощи теми, кто находится рядом. Позвонить в скорую, остановить кровотечение, наложить шину… Правила оказания первой помощи до прибытия скорой медицинской помощи известны многим, однако, часто происходит так, что в экстренной ситуации все они забываются. Бывает, что первая помощь оказывается неправильно, и приводит к неприятным последствиям. О самых частых ошибках оказания первой помощи, и о том, из каких действий должна состоять доврачебная помощь в том или ином случае, рассказывают специалисты РБ№2 – ЦЭМП.

ПРИСТУП ЭПИЛЕПСИИ

Елизавета СИВЦЕВА, врач – невролог неврологического отделения РБ№2- ЦЭМП:

— От ложек и других предметов, которыми пытаются оказать помощь при приступе, очень много вреда​ – сломанные зубы, травмы горла, полости рта. Подавляющее большинство больных эпилепсией​ имеют серьезные проблемы с зубами – последствия неправильной помощи. В моей практике был случай: пациент поступил с изрезанной ротовой полостью — для того чтобы разжать челюсти, ему пытались вставить между зубами ножницы, тем самым порезав глотку и нёбо. Человек не мог даже говорить! У него были перерезаны голосовые связки. Страшно представить, что было бы, не окажись он вовремя в больнице? Для пациента все закончилось хорошо, раны зашили в отделении челюстно — лицевой хирургии, а лечение в неврологическом отделении даже не потребовалось — приступ был кратковременный и купировался сам по себе, как часто бывает у больных эпилепсией.

Не надо пытаться изо всех сил удерживать человека в приступе за руки и ноги. Достаточно слегка поддержать голову, чтобы избежать травм, а когда судороги утихнут, повернуть человека на бок.​ Не пытайтесь открыть рот человека, даже если произошло прикусывание языка: это может привести к травме зубов, слизистой полости рта, верхней и нижней челюстей и самого языка. Важно понимать, что прикусывание языка возникает в самом начале приступа. Если больной прикусил язык или щеку, то травма уже произошла. Дальнейшие попытки открыть рот бесполезны и могут привести к травмам слизистой полости рта. Очень важно засечь время, когда начался приступ, поскольку длительность приступа или серий приступов, приближающаяся к 30 минутам, означает, что больной входит в угрожающее его жизни состояние — эпилептический статус.

ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА

нельзя перемещать пострадавших в ДТП, при падении с высоты или неудачно нырнувших

Зораб СААКЯН, врач – нейрохирург нейрохирургического отделения РБ№2- ЦЭМП:

— Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно довезти до больницы. Только врачи скорой медицинской помощи способны транспортировать больного в правильном, необходимом для спасения жизни, положении. Вызвать скорую помощь и не перемещать без острой необходимости пострадавшего – главное правило.

Травмированного во время купания нельзя хватать за голову, поворачивать шею, следует взять его под мышки, повернуть к себе спиной и, прислонив к своему бедру, плыть с ним к берегу. Следите за тем, чтобы голова не соскальзывала, и была зафиксирована в одном положении на суше — можно использовать небольшой валик из полотенца, подложив его под голову, он поможет обеспечить необходимую фиксацию головы и шеи.

Бывает так, что люди спешат доставить человека в больницу как можно скорее, забывая о правилах иммобилизации – поднимают пострадавшего с запрокинутой головой, заносят в машину, держа за руки и ноги, не придерживая шеи… Тем самым нанося дополнительные травмы, не будь которых, пациента можно было бы спасти от инвалидности.

ИНСУЛЬТ

незнание международного теста распознавания инсульта

Первое, чему надо научиться, — умению распознать инсульт. Прямо сейчас ответьте себе честно – знаете ли вы тест FAST? Простой и понятный международный тест «FAST» — в переводе с английского — «лицо», «рука», «речь» и «время». Согласно тесту, признаками инсульта являются опущенный угол рта и асимметрия лица. Кроме того, при инсульте теряется способность поднять одну руку или ногу, а также — говорить и реагировать на речь.

Нина ВАСИЛЬЕВА, врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения РБ№2 — ЦЭМП:

— К признакам, по которым можно спрогнозировать наступление инсульта, относятся: сильная головная боль, головокружение, потеря сознания, тошнота и рвота, излишняя сонливость, неожиданное развитие даже кратковременной потери сознания, появление судорог. Обычно это характерно в случае геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг или под его оболочки), который развивается в результате разрыва сосуда головного мозга. При ишемическом инсульте эти признаки обычно менее выражены и не определяют тяжесть состояния. Например, головная боль и головокружение могут вообще отсутствовать. Из-за нарушения кровоснабжения поражаются различные области центральной нервной системы, руководящие отдельными функциями. Могут возникнуть мышечная слабость в конечностях (в руке и ноге с одной стороны), онемение половины тела, нарушение речи, возможно двоение в глазах, косоглазие.

Что можно сделать до приезда врача:

Уложите больного, приподняв ему голову.

Обеспечьте приток свежего воздуха, снимите или расстегните стесняющую одежду.

Время от времени проверяйте частоту пульса и, если есть такая возможность, уровень артериального давления больного. Если давление 200/100 мм.рт.ст., то больному нужно дать средство, которое он обычно принимает в таких случаях. Главное — не вызвать резкого снижения!

При первых признаках рвоты голову больного нужно повернуть на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути. Если у пострадавшего имеются съемные протезы, то их нужно извлечь изо рта. Следует избегать резких движений.

Если рядом с пострадавшим никого нет:

Не паникуйте, проверьте самостоятельно, есть ли у вас признаки инсульта, Если присутствуют хотя бы два из этих признаков, нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь:

Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ступни, ноги, часть лица или тела).

Неожиданная потеря контроля: вы не можете понять, где находитесь и внятно говорить.

Двоение в глазах или нечёткое зрение.

Тошнота, рвота.

СНЯТИЕ БОЛИ АЛКОГОЛЕМ

Пытаясь унять боль с помощью алкоголя, помните, что большинство лекарственных средств не рассчитано на одновременный прием с алкоголем.

У пострадавшего после приема алкоголя изменяется болевая чувствительность, восприятие действительности – ему может казаться, что дойти до машины самостоятельно, опираясь на подвернутую ногу – вполне возможно! В таком случае как минимум, травма может затронуть нервные окончания, что впоследствии перерастёт в нарушение подвижности и хронические боли.

Иван СЫРОВАТСКИЙ, врач травматолог – ортопед травматологического пункта РБ№2 — ЦЭМП

— В пятницу и в выходные дни, и даже иногда в будни, к нам поступает довольно-таки большое количество нетрезвых пациентов, и мне не раз приходилось видеть эту поговорку о том, что люди в состоянии алкогольного опьянения не чувствуют боли, так сказать, «в действии».

У нас в травмпункте был случай — обратился нетрезвый мужчина с жалобой на травму ягодичной мышцы. При осмотре я обнаруживаю только двухсантиметровый порез, и больше ничего. Удивляюсь, переспрашиваю, точно ли, только это беспокоит? Пациент не отвечает, под воздействием алкоголя его разморило, он уже не идет на контакт. При дальнейшем осмотре я обнаруживаю в этом, казалось бы, несерьезном порезе большой осколок стекла, по размерам в несколько раз превышающем размер раны. Человек мало того что слабо чувствовал боль, так еще и серьезно рисковал здоровьем, не обратись он сразу к нам, все могло закончиться гораздо хуже.