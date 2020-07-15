Пробы атмосферного воздуха взяты в столице Якутии

В связи с действующими лесными пожарами в Заречных, Центральных районах и в городском округе Якутск существует вероятность задымления. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует гражданам соблюдать меры безопасности.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 15 июля в Якутске в связи с задымленностью исследованы пробы атмосферного воздуха по 7 адресам, на 9.00 часов показатели не превышали предельно допустимых концентраций. Исследования продолжаются.

Специалисты МЧС России рекомендует при задымлении воздуха в населенном пункте по возможности покинуть его или ограничить время пребывания в нем, а также:

— Вывезти детей, пожилых и ослабленных людей, хронических больных. Не открывать окна, особенно ночью и ранним утром;

— По мере возможности использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха;

— Занавешивать места поступления атмосферного воздуха увлажненной тканью;

— Проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах;

— Ограничить физическую нагрузку;

— Максимально ограничить курение, избегать употребления спиртных напитков;

— В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.

— Если вы обнаружили очаги возгорания, незамедлительно сообщайте об этом на единый телефон спасения «101» или «112».