Пробок будет еще больше? До конца октября закроют улицу

О временном ограничении движения транспортных средств по переулку Вилюйский (1-й пусковой комплекс) В связи с осуществлением капитального ремонта пер. Вилюйский и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств по переулку Вилюйский на участке от улицы Лермонтова до Объездного шоссе (1-й пусковой комплекс) на период с 15 апреля 2023 года по 31 октября 2023 года.

Фото: пресс-службы Источник: Yakutskcity.ru – официальный сайт Окружной администрации г. Якутска

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