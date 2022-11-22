Проблемы многодетной семьи из Якутска позади!

⠀⠀У многодетной семьи Варвары ФЕДОРОВОЙ и Максима СТРУЧКОВА, проживающих в СОТ «Степная» в микрорайоне Пригородный столицы республики, трудности с заготовкой дров и угля, проблемы с контролем тепла в доме теперь позади. Их дом сейчас отапливается природным газом благодаря программе социальной газификации, инициированной партией «Единая Россия» в 2021 году.

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⠀⠀Как рассказывает хранительница домашнего очага, до счастливого момента – пуска газа в дом – семья семь лет отапливала дом дровами и углями, платить за ресурсы приходилось не мало. Не оставляя надежд на подключение к газу, семья ежегодно подавала заявку, но всегда приходил один ответ «Дефицит пропускной способности газовых сетей».

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⠀⠀«И в этом году мы снова подали заявку и получили уже положительный ответ. Мы не поверили своим глазам. Связались с компанией «Сахатранснефтегаз» и они подтвердили, что надо будет заключить договор и газопровод будет подведён к дому бесплатно. До этого каждые две недели покупали по три-четыре куба угля и дров. За это мы платили порядка 10 тысяч рублей» — говорит хозяйка дома.

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⠀⠀Напомним, что в декабре прошлого года правительством республики была утверждена региональная программа социальной газификации населенных пунктов Якутии на 2021-2030 годы, в которой были впервые за много лет предусмотрены мероприятия и финансирование на устранение дефицита пропускной способности по республике. Это стало возможным благодаря соответствующему поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. В рамках реализации программы в этом году в СОТ «Сырдах», «Степной», «Виктория» выполнены мероприятия по строительству новых сетей газораспределения с общей протяженностью порядка 2,5 км, а также строительство газораспределительного пункта.