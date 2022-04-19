Проблему с перебоями электроэнергии решат в Нижнеколымском районе Якутии

В Нижнеколымском районе на электростанции АО «Сахаэнерго» установят два новых дизельных генератора. Это позволит решить давно назревшую проблему, связанную с частыми перебоями электроэнергии в поселках Зеленый мыс и Черский.

Станция расположена в районе Зеленомысского речного порта, находящегося рядом с Черским. Ее в ходе своей командировки осмотрел Дмитрий Садовников. Первый вице-премьер республики обсудил проблемные вопросы с руководством района, работниками речпорта и Колымской судоходной компании, которая завозит грузы в летнюю навигацию.

В поселке Зеленый мыс начинаются строительно-монтажные работы. Как рассказали работники, проведение пуско-наладочных работ оборудования с выдачей электрической мощности потребителям планируется с июня.

Садовников сообщил, что установка резервных источников питания не решит проблему полностью, это лишь временная мера во время аварийных сбоев. Из-за общего неудовлетворительного состояния ВЛ-110 кВ Черский-Встречный было принято решение о строительстве автономного источника – дизельной электростанции. Такая необходимость назрела и в связи с планируемым в 2025 году выводом из работы генерирующих мощностей Билибинской АЭС, окончанием срока их эксплуатации.

По его словам, для строительства нового энергоисточника в Черском разработана проектная документация дизельной электростанции мощностью 4,8 МВт. По проекту и результатам инженерных изысканий, а также по итогам аудита проверки стоимости получено положительное заключение ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)». Сегодня вопрос решается правительством республики вместе с холдингом «Русгидро».

Электроснабжение поселков Черский и Зеленый Мыс осуществляется от Чукотской энергосистемы Билибинской АЭС. Линия построена более 40 лет назад, сегодня она находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что приводит к частым аварийным отключениям. Из-за этого в навигацию ограничивается работа речного порта, полностью останавливается переработка грузов.

Проблема решается на уровне регионального правительства. В прошлом году сюда приезжал премьер Якутии Андрей Тарасенко, отдельно вопрос обеспечения резервными источниками питания рассматривался на уровне Дмитрия Садовникова. В итоге в октябре 2021 года сюда доставили 2 новых дизельных генератора суммарной мощность. 2,4 МВт.