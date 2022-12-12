Проблему алкоголизации населения обсудили в Общественной палате Якутска

Сохранение здоровья, обеспечение безопасности населения, профилактика преступности не только являются приоритетными направлениями в государственной политике, но и напрямую зависят от регулирования вопросов в сфере торговли алкогольной продукцией.

В настоящее время народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) рассматривают законопроект, который призван ограничить круглосуточную продажу алкоголя, в том числе пива. Об этом сообщил председатель Общественной палаты города Якутска, руководитель общественного движения «Трезвая Якутия» Матвей Лыткин в ходе заседания с представителями общественных организаций, предпринимателями.

На заседании Общественной палаты города Якутска обсудили поправки к закону Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в РС (Я)», которые были приняты народными депутатами республики в первом чтении и должны пройти оценку регулирующего воздействия.

«Круглосуточная, бесперебойная продажа алкогольных напитков в столице республики вызывает большую обеспокоенность жителей. Прежде всего, это засилье так называемых «наливаек» в кварталах Якутска. Мы не намерены оставаться в стороне от этой острой проблемы и не должны затягивать с решением», — заявил Матвей Лыткин.

По словам кандидата социологических наук Юрия Жегусова, новым поправкам по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции противодействуют представители алкогольного бизнеса.

«Тем не менее общественность города Якутска должна активно выступить за ужесточение ограничений торговли алкогольной продукцией. Мы все ежедневно сталкиваемся с пагубными, разрушительными последствиями алкоголизма, который распространяется во многом из-за доступности алкоголя», — констатировал социолог.

Выступавшие на заседании медики, педагоги, общественники, горожане подняли сложные проблемы, рассказали личные истории, связанные с алкоголизацией населения. У всех на слуху страшные преступления, убийства, изнасилования, грабежи, совершенные людьми в состоянии алкогольного опьянения. Также алкоголь зачастую становится причиной трагических смертей от несчастных случаев, обморожений, автомобильных аварий с человеческими жертвами. Поэтому многие выступившие на заседании внесли свои предложения по ограничению торговли алкоголем, вплоть до полного запрета продажи.

Предприниматели выразили обеспокоенность по поводу «наливаек», которые маскируются под общепит, хотя на самом деле круглосуточно торгуют алкоголем, в том числе навынос. По их мнению, в случае принятия поправок к закону, могут пострадать добросовестные предприниматели сферы общепита, владельцы небольших ресторанов.

Проектом Закона Республики Саха (Якутия) «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)» предполагается ограничить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях в части увеличения площади обслуживания зала для посетителей до 75 кв. метров.

Как проинформировала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма Окружной администрации города Якутска Ирина Седова, при принятии данного проекта Закона по оценке территориальных органов управления под возможные ограничения попадут 63 объекта общественного питания с розничной продажей алкогольной продукции, из них 12 лицензиатов (они попадут под ограничения только в случае принятия решения на уровне республики об отзыве лицензии).

Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска