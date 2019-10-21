Проблема дефицита газовых сетей мешает дальнейшей газификации Якутска

Столица республики продолжает разрастаться и развиваться. Продолжается активная застройка новых участков в черте города и за его пределами. Однако, не все хозяева новых участков могут рассчитывать на газификацию, поскольку все актуальнее становится проблема пропускной способности (дефицита) газовых сетей.

Отметим, что строительство газовых сетей в течение ряда лет беспорядочно осуществлялось за счет средств заказчиков. Причем, зачастую это происходило без внимательного отношения к возможному росту количества потребителей.

Количество отказов по поступившим от населения заявкам на газификацию растет из года в год. За 2017 год ответные письма об отсутствии технической возможности подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения получили 240 заявителей. За 2018 год подобный ответ получили уже 508 заявителей. К октябрю 2019 года количество отказов составило уже 493.

Так, с марта 2018 года давление газа в районе 10 км Покровского тракта не позволяет провести подключение дополнительных домов, в связи с чем около 100 семей вынуждены отапливаться с помощью альтернативных источников тепла. Если же принять во внимание тот факт, что еще большее количество участков будет застраиваться в ближайшие годы, то вырисовывается тревожащая ситуация.

В перечень дефицитных участков также входят целые ряды улиц по Маганскому тракту, возле озера Сергелях и в районе Птицефабрики. Полный перечень дефицитных участков указан на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз»: https://aostng.ru/service/karta/?type=geo.

Данная проблема возникла по причине того, что в столице республики до сих пор отсутствуют программа газификации и разработанные схемы газоснабжения.

АО «Сахатранснефтегаз» не имеет возможности заниматься техническим перевооружением газовых сетей для устранения дефицитности из-за отсутствия данных схем.

Еще одной причиной проблемы является отсутствие источников финансирования для реконструкции газовых сетей. Чтобы у населения появилась возможность экономично и экологично отапливать свои участки, необходимо решать вопрос пропускной способности (дефицита) газовых сетей непосредственно при составлении муниципальных и государственных программ.