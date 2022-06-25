Пробки на дороге к Ус-Хатын: как избежать?

Как и ожидалось, из-за наплыва гостей и участников Ысыаха Туймаады возникли огромные пробки.

Фото тгк PRanya Якутия

Видео тгк ДЬИИКЭЙ

Как доехать до Ус Хатына во время Ысыаха Туймаады? Три пути, чтобы не застрять в пробке, подсказывает тгк Yakutsk News.

До местности Ус Хатын можно будет доехать тремя путями.

Первый путь: через улицы Можайского и Строда. Второй путь: в объезд через Даркылах. И третий путь: через улицу Олега Кошевого в Мархе. Все они пересекаются на начале автодороги Нам, где проходит реконструкция. В дни Ысыаха все дорожно-строительные работы будут приостановлены. На трассе будет организовано четырехполосное движение. От автовокзала до местности Ус Хатын каждые 7 минут будут курсировать автобусы. Надеемся, что эти меры действительно окажутся эффективными и не придется часами стоять в пробках. тгк Yakutsk News