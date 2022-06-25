25.06.2022
11:03
312

Происшествия

Пробки на дороге к Ус-Хатын: как избежать?

Как и ожидалось, из-за наплыва гостей и участников Ысыаха Туймаады возникли огромные пробки.

Фото тгк PRanya Якутия
Видео тгк ДЬИИКЭЙ

Как доехать до Ус Хатына во время Ысыаха Туймаады? Три пути, чтобы не застрять в пробке, подсказывает тгк Yakutsk News.
До местности Ус Хатын можно будет доехать тремя путями.

Первый путь: через улицы Можайского и Строда. Второй путь: в объезд через Даркылах. И третий путь: через улицу Олега Кошевого в Мархе. Все они пересекаются на начале автодороги Нам, где проходит реконструкция. В дни Ысыаха все дорожно-строительные работы будут приостановлены. На трассе будет организовано четырехполосное движение. От автовокзала до местности Ус Хатын каждые 7 минут будут курсировать автобусы. Надеемся, что эти меры действительно окажутся эффективными и не придется часами стоять в пробках. тгк Yakutsk News

Фото: тгк PRanya Якутия, ДЬИИКЭЙ
Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх