Про якутянина — первого бойца UFC сняли фильм

Сегодня на суд широкой публики вышел документальный фильм «Григорий Попов — Путь бойца UFC» под авторством известного шоумена, промоутера и журналиста Петра ГОВОРОВА. Оператором и монтажером выступил Николай ПЕТРОВ.

В фильме наш земляк, всемирно известный боец смешанного стиля, первый якутянин — боец самой престижной организации мира UFC Григорий ПОПОВ раскрывается прежде всего как человек и семьянин. Показывает свой дом, готовит обед, знакомит с семьей и, конечно же, рассказывает про свой дебютный бой в UFC, который проходил 9 июня этого года в Чикаго, где, к сожалению, уступил американцу Эдди ВАЙНЛЕНДУ. Но дальше наш спортсмен уверен в своей победе!

Напомним, что вот уже 9 ноября в Москве на турнире UFC Григория ждет второй бой, где он встретится с британцем Дэйви ГРАНТОМ.

Противнику якутянина 33 года, на его счету — 14 боев: 4 поражения, 10 побед, 9 из которых он одержал досрочно.

У якутянина в официальном списке — 2 поражения, 13 побед, 7 из них — досрочных.

Так что бой предстоит нелегкий, пожелаем нашему Григорию ПОПОВУ успешного поединка и только победы!

Фильм можно посмотреть по ссылке: