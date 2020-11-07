Про сладкий бизнес якутской примадонны узнала вся страна

О том, что заслуженная артистка Якутии Владлена БУРНАШОВА — Сахая начала свой бизнес и открыла кондитерскую, SakhaLife писал ранее.



Теперь об этом узнала вся страна. О том, как это произошло, мы узнали от самой Примадонны:

— Как оказалось, в Якутске тоже есть представительство телеканала НТВ. Оттуда поступило предложение отснять сюжет о деятельности во время пандемии, многие из нас остались без работы, так как мало выступлений, гастролей. Я согласилась рассказать про мой новый бизнес. Назначили встречу, съемки прошли очень весело и интересно, членов съемочной группы угостили нашими пирожными, они даже купили наши боксы и остались очень довольны. Сюжет быстро смонтировали и отправили на центральный канал НТВ, и уже на следующий день показали в в телепередаче «Сегодня».

Мои подписчики, которые просмотрели сюжет, очень рады, говорят, что про Якутию в последнее время говорят только хорошее. Также многие мне пишут, что мы не сдались общей панике и не сидим сложа руки, всегда на позитиве, стараемся пробовать другие виды деятельности и успешно развиваем свой бизнес, не отказываясь от творчества. Желаю всем здоровья и счастья, всё будет хорошо!

Репортаж можно посмотреть на странице Сахаи по ссылке: https://www.instagram.com/tv/CHRN3dPJ2WS/?igshid=tlelxb5cg5xz