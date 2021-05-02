Всероссийский форум «Sport Forum Live»», прошедший в Москве, объединил экспертов и специалистов спортивной сферы, представителей федеральных и региональных органов власти. В течение двух дней участники обсуждали актуальные вопросы спортивной отрасли, совершенствование спортивной индустрии, строительство доступных спортивных объектов, цифровую трансформацию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

В рамках форума Министерство по физической культуре и спорту Якутии совместно с Республиканским центром национальных видов спорта им. В. Манчаары на федеральном уровне представили Спартакиаду по национальным видам спорта «Игры Манчаары», как один из самых масштабных социально-экономических проектов правительства региона. Особый интерес у участников форума вызвали национальные виды спорта народа саха, и многие отметили, что Якутия является примером их развития.

В мероприятии было подписано соглашение между Минспорта Якутии и Министерством спорта Российской Федерации в части реализации проекта «Спорт норма тур».

Министр по физической культуре и спорту республики Иннокентий Григорьев отметил: «Игры Манчаары вошли в федеральный проект как спортивное событие, способствующее популяризации физической культуры и активного образа жизни. Отметим, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с нашей республики начнется Всероссийский тур по стране, который направлен на продвижение и развитие массового спорта, а также создание и улучшение условий для занятий физической активностью всех жителей России. И этот старт «Спорт норма тур» возьмет с села Бердигестях Горного улуса Якутии 6-11 июля этого года. Мы стали частью масштабного события по стране. И теперь про Игры Манчаары узнают по всей России».

Напомним, что первый крупный объект — многофункциональный спортивный комплекс, введенный к Играм Манчаары в Бердигестяхе, был построен по федеральной программе «Спорт норма жизни» национального проекта «Демография».