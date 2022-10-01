В Якутии, Забайкалье, Камчатке и Чукотке, Хабаровском крае не будет осеннего призыва

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Он пройдет на месяц позже, чем обычно — с 1 ноября по 31 декабря, где планируется призвать 120 тысяч человек. В Генштабе заявили, что призывников к СВО привлекать не будут, после демобилизации они отправятся домой

В 24 муниципальных образованиях Якутии, Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краях, на Чукотке призыв проводиться не будет.

Владимир Цимлянский, представитель главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ сообщил, что в соответствии с законодательством один раз в год (с 1 мая по 15 июля), призываются на военную службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это — Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ. Обусловлено это, прежде всего, физико- географическими условиями указанных регионов.

Справочно:

Cm. 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» установлены сроки призыва граждан на военную службу: 1. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов Президента Российской Федерации за следующими исключениями:

а) граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря. Перечень указанных районов и местностей, а также сроки призыва на военную службу граждан, проживающих в этих районах и местностях, определяются Генеральным штабом Вооруженных Cил Российской Федерации;

б) граждане, проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах призываются на военную службу с 15 октября по 31 декабря;

в) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных организаций, призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.

Полное интервью можно прочитать по ссылке.