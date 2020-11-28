Призывник по дороге в армию обставил всех

В рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» сегодня, 28 ноября, в Якутске прошли спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов Севера». Победителем традиционных игр стал спортсмен из села Аргахтах Среднеколымского улуса Алексей Созонов.

Организатором мероприятия выступило Управление физической культуры и спорта города Якутска. Соревнования прошли в СК «Модун» с учетом всех требований к санитарной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Северное многоборье включает в себя соревнования по трем дисциплинам: метание аркана, прыжки через нарты, прыжок с места в длину. Победитель и призеры определены по сумме баллов трех дисциплин.

Как сообщили организаторы, поступило много заявок от желающих со всей республики, но с учетом пандемии в состязаниях удалось принять участие шестерым спортсменам из Чурапчинского, Анабарского, Среднеколымского, Верхневилюйского улусов и города Якутска.

По результатам соревнований, победителем «Игр народов Севера» объявлен Алексей Созонов из Среднеколымского улуса. Второе место — Айаан Чоросов из Якутска, третье место — Дьулустан Туприн из Анабарского улуса. Победитель и призеры награждены медалями и ценными призами.

«Некоторые представители улусов специально приехали на соревнования, другие являются учащимися образовательных учреждений города Якутска. А наш победитель, Алексей Созонов, послезавтра улетает в армию, но смог принять участие в соревнованиях перед самым вылетом», — рассказал ведущий специалист отдела массовой физической культуры и детского спорта МКУ «Агентство по физической культуре и спорту ГО «Город Якутск», мастер спорта РФ по северному многоборью и главный судья соревнований Андрей Шарга.