Призывная кампания в Якутске проходит в штатном режиме

На осенний призыв, который начался с 1 ноября по 31 декабря 2022 года с города Якутска будет призвано порядка 600 человек. Об этом сообщил военный комиссар города Евгений Крупенков.

Как заверил Евгений Крупенков, призванные из республики граждане для прохождения военной службы по большей части будут распределены в соединения и воинские части, дислоцирующиеся на территории Восточного военного округа.

«Осенний призыв этого года усложнился тем, что распространилась недостоверная информация среди населения, что солдат-срочников могут направить в зону проведения специальной военной операции. Заверяю, военнослужащие по призыву не будут направлены в воинские части, расположенных на территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону военных действий», — пояснил военный комиссар.

Кроме того военный комиссар утверждает, что молодые люди, освоившие сложные военно-учетные специальности в образовательных учреждениях ДОСААФ России имеют право выбора вида и рода войск для прохождения предстоящей службы.

«Призывники, прошедшие подготовку по водительским специальностям по направлению военного комиссариата с 1 января 2022 года освобождены от уплаты государственной пошлины за получение водительского удостоверения», — поделился Евгений Крупенков.

Также призывные комиссии будут учитывать пожелания призывников по вопросам предстоящего прохождения ими военной службы.

Призывников уже на сборных пунктах обеспечивают вещевым имуществом, питанием, сим-картами и банковскими картами для получения денежного довольствия.

Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истек, их увольнение началось с 1 октября 2022 года в строгом соответствии законодательства Российской Федерации.

Отметим, в этом году начало призыва сдвинули на месяц (обычно он начинается 1 октября), чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации. Безусловно, сокращение срока призыва на месяц создает определенные сложности – значительно увеличилась нагрузка на военные комиссариаты, медицинскую комиссию. Тем не менее, в военном комиссариате города Якутска работы идут в штатном режиме, нет нерешаемых проблем.