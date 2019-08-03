Призы от “Единой России” на XXI турслете молодых специалистов

Долгожданный турслет в Мирнинском районе состоялся. С реди организаторов – Местные отделения Партии “Единая Россия” и “Молодой Гвардии Единой России”.

Богатая и насыщенная программа ждала всех жителей Мирнинского района, которые считают туризм частью своей жизни. Это и зажигательные внезачётные конкурсы, которые точно не дали заскучать болельщикам, пока их команды боролись за честь стать победителям на основной трассе, и подъемы и спуски, и песни у костра.

Трасса не оставила равнодушным ни одного участника, который осмелился её пройти. Спуски и подъемы по отвесным скалам, захватывающие дух виды, паутина и бабочки, которые здорово мешали, несмотря на красоту. И это далеко не все этапы, которые прошли команды. Кому-то трасса показалось сложной, а другим не сложнее, чем в прошлом году.

В этом году в состав организаторов вошло Мирнинское местное отделение ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке «Единой России», предоставившей призы за I, II, III места. По итогам соревнований победителями стали команды следующих предприятий:

— Ленское предприятие тепловых и электрических сетей;

— Мирнинское управление автомобильных дорог;

— Нюрбинский горнообогатительный комбинат.

Поблагодарим людей, без которых турслет просто бы не состоялся – судей и организаторов.

Ребята начали свою работу еще задолго до турслета и выкладывались на все сто процентов, чтобы зрителям стало интересно. Они провели неоценимую и сложную работу, потому скажем и организаторам и участникам: “Спасибо вам большое!”