Призвание помогать людям

Сегодня свои именины празднует заместитель руководителя Управы Гагаринского округа ПЕТРОВ Андрей, который ведет активную общественную деятельность. На сегодняшний день Андрей Владимирович является координатором федерального партийного проекта «Единая страна–доступная среда», секретарём первичного одоления «Дом пионеров» Якутского местного отделения партии «Единая Россия», заместителем председателя комиссии по обращениям граждан к председателю партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВУ, председателем «Союза дольщиков, пайщиков, вкладчиков» РС(Я) в одном лице.

Познакомившись поближе с Андреем Владимировичем , мы стали понимать, что его внутренние убеждения и энергия направлены на улучшение жизни людей в разных областях.

Работая каждый день в округе, Андрей Петров ведет активную общественную работу и является человеком, которому не безразличны чаяния людей. Андрей Владимирович особенно выделил взаимодействие с населением и общественными объединениями, а также с удовольствием поделился с нами самыми яркими моментами своей работы.

Наверное, многие помнят историю семью сироты Роксаны БАЙКАЛОВОЙ и ее супруга Андрея СЛАБОСПИЦКОГО, которые сумели получить квартиру, положенную им по закону. Но случилось это лишь после того, как Андрей Петров помог семье решить их проблему.

«Когда ко мне обратилась Роксана Байкалова о том, что ее не признают сиротой, я сразу поднял большой шум о том, что гражданку лишают законных прав и привлек внимание общественности. Вместе с юристами мы отстаивали права сироты в судебных органах и наконец, решение в отношении Роксаны Байкаловой было пересмотрено. В результате Андрей Слабоспицкий и Роксана Байкалова получили ключи от небольшой, но, что очень важно, своей, однокомнатной квартиры» — рассказывает Андрей Петров.

И это не единственная история общественной работы Андрея Петрова, которая не оставила нас равнодушными.

В нейрохирургическое отделение РБ №2 поступил пациент, который со слов докторов и самого пациента работал водителем на грузовой машине (дальнобойщиком) и, предположительно, ездил по маршруту Магадан – Оймякон. В свой очередной рейс он решил подвезти попутчика, в результате чего его сильно избили, ограбили и оставили на дороге с сильной травмой головы.

Обнаружили пострадавшего в овраге и доставили в районную больницу Оймякона. Далее рейсом санавиации мужчину доставили в г. Якутск в РБ-2, где провели сложную операцию головы. У пострадавшего была частичная потеря памяти и единственное, что он помнил своё имя — Николай и то, что он работает водителем. Ни своих родных, ни номеров телефона, ни место работы он не мог вспомнить и документов при нем не было.

«Об этом пациенте я узнал случайно, через медиков. Услышав историю, я проникся и решил помочь. Затем постарался через МВД выяснить направление автотранспортного средства, а затем через транспортные компании и общественников стал выяснять личность пострадавшего. В результате чего я нашел его работодателя, родственников в городе Магадан, контактные телефоны. Когда состоялся первый звонок Николая к его жене, эмоций было просто не передать. Со слов работодателя, когда пострадавший пропал во время очередного рейса, его коллектив и родственники долго его искали и даже стали опускать руки. А его работодатель уже начал собирать денежные средства. Я очень рад, что смог помочь этому человеку. И даже сегодня он мне часто звонит и благодарит. Правда, водителем он больше не работает ввиду состояния здоровья» — поделился Андрей Петров.

Кроме этого по инициативе Андрея Петрова и общественников, совместно Государственным собранием (Ил Тумэн) РС(Я) ведется работа о внесении дополнения в земельный кодекс РС (Я) в пункт 7 часть 1 ст. 24.10 дополнить абзацем 4 «Строительство не менее 5 тысяч квадратных метров жилья со строительством социальных объектов площадью не менее 5 процентов для реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам и детям инвалидам. Дополнение в законопроект будет рассмотрено на осенний ссеки Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я), он также отметил, что за счет данных дополнений в Земельный Кодекс повысится инвестиционный климат для реализации будущих социально – значимых проектов республики.

Резюмируя можно сказать, что в команде мэра работают люди не случайные, объединённые общими целями и желанием улучшить жизнь граждан, нуждающихся в помощи. Андрей Петров на личном примере показывает, что нет ничего невозможного и помогая людям, мы делаем наш мир добрее. Примите искренние и самые добрые поздравления с Днем Вашего рождения! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания и, конечно же, дальнейших успехов во всех делах и добрых начинаниях на благо нашего Родины!