Призвание — онколог: Принцип Георгия Упхолова

Он учился у великого Николая Блохина, имя которого сегодня носит знаменитый онкоцентр в Москве, а потом и сам воспитал целую плеяду замечательных онкологов. Старейшина онкослужбы Якутии, заслуженный врач РС (Я) Георгий Упхолов, которого считают своим спасителем сотни якутян, о том, почему никогда не жалел, что выбрал свою трудную профессию.

Добрый знак

Собственно, к окончанию школы все уже было решено. Однажды, к ним, старшеклассникам, в рамках профориентации пришли потенциальные работодатели – директора республиканской типографии, якутского почтамта и т.д. Каждый нахваливал свое дело, рассказывал о профессиях своей отрасли и уговаривал завтрашних выпускников выбрать именно их.

— А я слушал и понимал, что все это – мимо меня. У нас все в семье были связаны с лечением-врачеванием. Мама – фельдшер, окончила Якутскую фельдшерско-акушерскую школу. Папа-ветеринар. Ну, а я еще в детстве определился: буду хирургом, – вспоминает Георгий Петрович.

Удивительно, но своей детской мечте он так и не изменил. Убежденность в верности этого выбора не смогли поколебать ни традиционно высокий конкурс на медфак ЯГУ, ни перспектива обучения на одном из сложнейших факультетов, что само по себе становилось испытанием для многих.

Более того! Без колебаний он подошел и к тому моменту, когда на старших курсах они выбирали будущую специализацию: в хирурги готовил себя целенаправленно. А первую самостоятельную операцию – уличной собаке – сделал еще, учась на 3 курсе. Собака, кстати, выжила. И это был добрый знак.

По стандартам академика Блохина

Так получилось, что и онкологию Упхолов выбрал, в общем-то, не без влияния семьи. Хотя специально идти туда его никто не уговаривал. Все произошло само собой.

— Мама работала на Станции переливания крови в Якутске. Экстренные ситуации возникали часто, крови не хватало, и ее нередко выдергивали на работу по ночам. Домой возвращалась очень уставшая. Иногда рассказывала: «Сегодня опять потребовалась кровь раковому больному, у него во время операции кровотечение началось…», — вспоминает Георгий Петрович. – А я в такие минуты думал: как хочется помочь таким больным…

На свою бессменную вахту этой помощи он заступит в августе 1972-го. Именно тогда новоиспеченный хирург Георгий Упхолов впервые переступил порог Якутского республиканского онкологического диспансера, еще не зная, что отныне все его профессиональное служение будет связано именно с ним и растянется на долгие полвека.

Он и до сих пор твердо убежден: главная удача тех первых лет – это великие учителя, встретившие его тогда и щедро делившиеся с ним, начинающим ординатором, всем, что умели сами.

— Мои замечательные коллеги по онкодиспансеру – тогдашний главврач Иван Иванович Местников, Лина Саввична Колесова, Геннадий Ефимович Щербаков, Анна Григорьевна Любимова, Люция Спиридоновна Ларионова, Ким Софронович Павлов и другие, всегда были рядом. Они учили хирургическому ремеслу, начиная с простых манипуляций до определенных хирургических вмешательств на начальном этапе. Стоять рядом с ними у операционного стола, смотреть, как они работают – само по себе было воспитанием. Я многое у них перенял, — говорит он.

Еще одна знаковая встреча произойдет у него чуть позже в Москве – в онкологическом центре, который организовал один из корифеев отечественной медицины, всемирно известный хирург-онколог, академик Николай Блохин. Там Георгий Упхолов будет проходить первичную специализацию по онкологии. Степень требовательности к себе и другим, которыми руководствовался Блохин в ежедневной практике, произвела на начинающего врача неизгладимое впечатление.

— Мне повезло: я участвовал в конференциях, которые он проводил, – рассказывает Георгий Петрович. – Видел, как он гонял ординаторов и, сейчас понимаю, насколько был прав. Например, хирурга, который должен был ему ассистировать во время операции, Блохин предварительно расспрашивал: где проходит ближайшая к опухоли артерия, какая это артерия… Если тот начинал путаться, заявлял: «Ассистировать не пойдете». Очень жестко, но справедливо. Идя на операцию, нужно четко знать локализацию опухоли и быть готовым ко всему…

Стоит ли говорить, что это навсегда определило профессиональные стандарты и самого Георгия Упхолова.

Одна команда

«Талантливый трудоголик», – именно так коллеги уважительно называли Упхолова, который в 1985 году возглавит отделение общей хирургии Якутского республиканского онкодиспансера. Сочетание именно этих двух качеств позволило ему очень скоро стать одним сильнейших хирургов-онкологов Якутии, которого боготворили пациенты. Многие направлялись не просто в ЯРОД – они ехали конкретно «к Упхолову», вкладывая в эти слова всю полноту своей надежды на благополучный исход…

Впрочем, сам он свой успех оценивает иначе.

— Работа онкологов — это всегда коллективный труд. У нас бывали жаркие споры по выбору тактики лечения больных, звучали разные мнения, но это всегда была одна команда онкологов, которая искала решение проблем, не противоречащих стандартам лечения того времени, — говорит Георгий Петрович.

Вот почему он никогда не считал зазорным для себя обратиться за помощью к коллеге в ситуациях, где речь шла о жизни и смерти больного.

Одна из таких, тяжелейших, операций случилась, когда он только начинал свою практику.

— Оперировал девушку с опухолью почки. Культя почечной вены оказалась короткой и ускользнула из-под зажима. Ее нужно было быстро закрыть, иначе пациентка могла погибнуть от кровотечения, но сделать я ничего не мог. Требовались специальные инструменты, которых тогда у нас не было, – вспоминает он. – Хорошо, сообразил срочно вызвать сосудистого хирурга из Республиканской больницы – он примчался к нам со своим набором инструментов и элементарно ушил тот дефект.

В таких ситуациях, говорит Упхолов, профессиональная гордость обязана отходить на второй план. На первом у настоящего хирурга лишь одно – жизнь пациента:

— В те минуты я думал так: «Если я в чем-то ошибся, пусть лучше меня ругают, но девочку надо спасать».

И ему это, действительно, удалось…

Кризису вопреки

За полвека практики — тысячи сложнейших многочасовых операций, требующих не только ювелирного мастерства, но и элементарной физической выносливости. И тысячи пациентов, многие из которых прибывали в онкодиспансер с весьма запущенным раком. Особенно сложными в этом плане были 1960-1970-ые годы, когда диагностическая база лечебных учреждений, особенно в районах, во многом оставляла желать лучшего.

«Многие пациенты оказывались крайне тяжелыми: патологический процесс запущен, распространен, затронул соседние органы. В таких ситуациях редко удавалось обойтись без радикальной комбинированной операции», — рассказывает Георгий Петрович.

Однако несмотря ни на что, он соглашался брать на операционный стол больных даже с 4-й стадией рака, когда казалось, все уже бесполезно.

— Суть нашей профессии — это сострадание и стремление помочь больному. Даже если радикально уже не спасти, уменьшить страдания можно. Вот почему в таких случаях, даже при наличии отдаленных метастазов, я старался по максимуму убрать объем опухоли, и — человеку становилось намного легче, — говорит Георгий Петрович.

…Оперировать он не перестанет даже после того, как в 1992 году его назначат заместителем главного врача ЯРОД.

На административную работу, признается, шел, скрепя сердце. Объяснял: «Не мое». Однако именно им, начмеду Георгию Петровичу Упхолову в тандеме с тогдашним главным врачом ЯРОД Розалией Ильиничной Ивановой, в самые сложные, 1990-ые годы, пришлось искусно лавировать между жуткими «рифами» постперестроечной поры с ее хроническим безденежьем, дефицитом лекарств и расходных материалов, дабы позволить онкодиспансеру функционировать так, как должно.

— Это было, действительно, очень трудно. И выжили мы тогда, считаю, только благодаря сплоченности всего коллектива. Мы понимали друг друга с полуслова и всегда старались помочь, — вспоминает он.

Но даже в этот период, несмотря на кризис, не остановился не только лечебный процесс, но и общее развитие онкослужбы. «Мы ни дня не стояли на месте. После переезда в новый корпус на ул. Свердлова, удалось расшириться. Появились самостоятельные отделения: гинекология, химиотерапия, операционные палаты интенсивной терапии и реанимации, и это был большой шаг вперед», — говорит Георгий Упхолов.

…Проработав в ЯРОД всю жизнь, он продолжит сотрудничать с ним, даже выйдя на пенсию. Сегодня Георгий Петрович возглавляет Совет ветеранов онкодиспансера, продолжая участвовать во всех проводимых мероприятиях. Более того! В 2020 году он учредил премию для хирургов-онкологов, которая носит его имя и нацелена на поддержку лучших представителей этой профессии в республике. Первым стипендиатом стал заведующий отделением торако-абдоминальной хирургии ЯРОД Владимир Николаевич Лезнев, внедривший ряд высокотехнологичных операций, в том числе, с использованием видеоэндоскопических технологий.

— Творчество и профессионализм каждого хирурга, который полностью выкладывается ради спасения больных, необходимо стимулировать. В мое время таких премий особо не было, работали мы на энтузиазме. И, прекрасно зная все трудности бытия хирургов, я посчитал, что такое признание высоких результатов их труда, просто необходимо, — говорит Георгий Петрович.

Тем более, что результаты деятельности онкослужбы в последние годы, по его мнению, действительно впечатляют.

— Развитие республиканского онкодиспансера идет хорошими темпами. Реконструкция радиологического корпуса, как и переезд ЯРОД в новое здание, позволили вывести оказание специализированной медпомощи онкобольным на более высокий уровень. Хирурги-онкологи постоянно осваивают и применяют на практике современные эндоскопические и лапароскопические методики операций. Скрининговая программа «Онкопоиск», разработанная специалистами ЯРОД, показала высокую эффективность выявления патологий на ранней стадии. Достаточно эффективна в этом плане и работа выездных медбригад. Среди задач на будущее – внедрение ПЭТ/КТ-диагностических исследований, а также подготовка грамотных, высококвалифицированных кадров для работы в ЦРБ с полным оснащением диагностическим аппаратурой. Именно такие, консолидированные, усилия позволят добиться хорошего результата в борьбе с онконедугами, — сказал Георгий Упхолов.

Сильные духом

…За 50 лет его профессиональной жизни в онкослужбе дотошные журналисты интересовались не раз: почему одни медики не выдерживает здесь и года, а другие остаются навсегда?

У Упхолова на это давно готов ответ: онкослужба принимает только сильных духом.

— Несмотря на сложную психологическую обстановку, которая сопровождает работу любого онколога, ты обязан не просто выполнять обязательные медицинские манипуляции. Главное, что ты должен – убедить пациента в том, что все будет хорошо. Потому что тогда у него глаза и по-другому смотрят, и настрой иной, да и вообще обретенная надежда способна творить чудеса, — говорит Георгий Петрович. — Вот почему хороший онколог – это всегда хороший психолог. Он умеет общаться с больным и не жалеет времени на это, как бы это порой не было трудно…

Самому ему после тяжелого дня помогала восстанавливаться семья, благо, с женой Светланой Константиновной они всегда были единомышленники и соратники. Она долгие годы проработала в Якутском онкодиспансере медсестрой.

— Мы очень любили природу. И если не было экстренных вызовов, вместе с детьми часто выезжали за город: на речку, на рыбалку, за грибами, — вспоминает Упхолов.

Они спешили надышаться кислородом и хотя бы немного отдохнуть. Понимая, что назавтра ему предстояло вновь с головой окунуться в проблемы его любимой, но такой сложной профессии, преуспеть в которой, считает Георгий Петрович, невозможно без понимания главного принципа:

– Хороший онколог должен понять переживания больного, суметь убедить его, что все будет нормально, и сделать для этого все, постаравшись максимально помочь…