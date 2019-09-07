Призрак в музее во время визита Ил Дархана?

Пользователям сети привиделся призрак в Черкехском музее

Во время визита главы республики в Таттинский улус в сети активно распространялись фотографии на фоне старинной мельницы – уникальном экспонате Черкехского музея под открытым небом.

Напомним, что в конце августа на территории Черкехского историко-этнографического музея, после реставрации открылась мельница-топчанка. Уникальный памятник деревянного зодчества якутов был восстановлен руководителем республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ и его супругой Людмилой на личные средства.

Разглядывая фото с места событий, востроглазые пользователи разглядели силуэт «призрака» в окне, прямо за спиной главы Таттинского улуса Михаила СОРОВА.

Сопоставив разные фотографии, пользователи опровергли этот факт. «Призраком» оказался мальчик (выделенный на фото), принимавший участие в реконструкции. И все вздохнули с облегчением. Мистики, конечно, хватает в нашей жизни. Но на этот раз все было материально и реально.