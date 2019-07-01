Призовой фонд на скачках на приз главы Якутии увеличат до пяти миллионов рублей

Со следующего года призовой фонд на скачках на приз главы Якутии будет увеличен до пяти миллионов рублей. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, открывая состязания. Это станет дополнительным стимулом для развития конного спорта в Якутии.

Напомним, скачки на приз главы Якутии традиционно завершают мерпориятия Ысыаха Туймаады. На сегодня главный приз составляет один миллион рублей. В этом году его завоевал темно-гнедой жеребец Майн Кениг из Чурапчинского района Якутии, жокей – Анатолий Куличкин, тренер – Дмитрий Осипов.