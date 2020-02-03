Призовой фонд «Муниципальной практики» увеличится до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика». С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления.

«Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей», — сказал Путин.

Также Кидяев обратился к главе государства с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тыс. человек и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей. «Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти», — отметил Кидяев. Соответствующее предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ.