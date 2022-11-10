Призовой фонд ЧМ по боксу составит рекордные $5 млн.

Турнир пройдет в мае 2023 г.

Президент IBA Умар Кремлев провёл сегодня пресс-конференцию в Дубае, чтобы рассказать о прогрессе, достигнутом IBA за последние месяцы. Он подтвердил, что мужской чемпионат мира по боксу IBA 2023 года пройдет в Ташкенте с 1 по 14 мая.

«Я уверен, что Чемпионат мира по боксу среди мужчин IBA пройдет на самом высоком уровне в Ташкенте, он станет одним из лучших в истории. Я уже побывал в Узбекистане, видел, как они организуют боксерские турниры. Благодаря своему профессионализму и любви к боксу, они могут стать примером для подражания для многих стран. Я с нетерпением жду, когда в Ташкенте будут объявлены новые чемпионы мира», — сказал президент IBA Умар Кремлёв.

«Впервые в истории у нас будет рекордный призовой фонд – 5,2 миллиона долларов США. За первое место награда составит 200 000 долларов США, за второе место – 100 000 долларов США, за каждого бронзового призера – 50 000 долларов США», — добавил президент.

Попасть в сборную команду России для участия в чемпионате мира имеет якутский боксер Василий Егоров. На последнем чемпионате России в Чите он завоевал первое место в весовой категории до 51 кг, победив в очных поединках главных конкурентов, в том числе Ахтема Закирова и Расула Салиева в финале.