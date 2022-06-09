Осуждены члены ОПГ

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 6 граждан. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, организованной группой).

В суде установлено, что один из подсудимых организовал преступную группу, в которую вошли его знакомые.

В целях хищения чужого имущества ими было зарегистрировано юридическое лицо с наименованием, созвучным с действующими предприятиями г. Якутска в сфере торговли.

В дальнейшем, злоумышленниками заключались договоры поставок товара с предпринимателями, в рамках которых первоначально осуществлялась незначительная частичная оплата договорных обязательств. При поступлении товара его стоимость не оплачивалась, он распродавался подсудимыми на оптовых базах, рынках и других предприятиях г. Якутска по ценам значительно ниже закупочных. Общая сумма ущерба, причиненная в результате данных преступных действий, составила более 25,6 млн рублей.

Большая часть похищенных средств передавалась организатору преступной группы, оставшаяся часть распределялась между участниками группы в зависимости от их роли.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил организатора к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным подсудимым в зависимости от роли и степени вины назначено наказание от 5 лет 11 месяцев до 8 лет реального лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.