Признанные эксперты-практики российского образования нашим учителям

26 марта в рамках I региональной научно-практической конференции «MPCBI – пространство производства смыслов» с международным участием в онлайн формате прошли актовые лекции, посвященные актуальным вопросам развития современного образования. Модератор мероприятия — д.п.н., советник министра образования и науки РС(Я), 1 заместитель директора ИРОиПК Галина Ивановна Алексеева.

В качестве лекторов выступили ведущие российские ученые, признанные эксперты-практики российского образования: Петряева Елена Юрьевна, к.п.н. доцент, старший научный сотрудник научно-методического отдела проектирования и развития городских инициатив Института системных проектов, МГПУ; Баскевич Ирина Александровна, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года -2012», заместитель директора МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми; Высоцкий Иван Ростиславович, начальник отдела развития содержания образования и педагогических измерений ГОУ «Центр педагогического мастерства»;

Кушнир Михаил Эдуардович, член правления «Лиги образования»; Новиков Максим Юрьевич, к.п.н., учитель информатики МАОУ СОШ №145, г.Екатеринбург, доцент Уральского федерального университета, основатель платформы Learnis, лауреат конкурса «Учитель года России — 2018»; Досжанов Нуржан Досжанович, учитель биологии, ментор, коуч по методологии преподавания биологии на английском языке.

Были затронуты такие актуальные в образовательном пространстве темы, как ключевые навыки сетевого учителя, подходы к развитию гибких навыков, зачем нужна теория вероятностей, педагогическая прострация в новой коммуникации, обучение на основе проектов, роль современного учителя в цифровом образовательном пространстве.

После выступлений состоялся блок «Вопрос-ответ», где слушатели имели возможность задать вопросы по интересующим им темам и получить исчерпывающие ответы на них.