Признание за труд
В связи со 100-летним юбилеем Клинико-диагностической лаборатории Якутской республиканской клинической больницы за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения17 декабря 2020 года награждена большая группа сотрудников лаборатории.
Государственные и ведомственные награды, а также знаки признания за труд вручены:
Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Михайловой Ольге Николаевне — врачу клинико-диагностической лаборатории
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации»
- Григорьевой Елене Власовне — фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории
- Алексеевой Надежде Петровне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
- Степановой Наталье Николаевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации
- Егоровой Марии Александровне – заведующему клинико-диагностической лабораторией
Благодарность Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
- Егоровой Марии Александровне — заведующему клинико-диагностической лабораторией
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)»
- Захаровой Кристине Ивановне — врачу клинико-диагностической лаборатории
- Григорович Элеоноре Андреевне – врачу клинико-диагностической лаборатории
- Сергучевой Василине Николаевне — биологу клинико-диагностической лаборатории
- Сергеевой Клавдии Семеновне — биологу клинико-диагностической лаборатории
- Артемьевой Василене Васильевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
- Егоровой Римме Валентиновне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
- Барыыс Байаара Боотуркыыhа — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
«Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)
- Богимовой Александре Витальевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)
- Якунчиковой Ирине Сергеевне — кастелянше клинико-диагностической лаборатории
- Егоровой Александре Николаевне — санитарке клинико-диагностической лаборатории
- Кузьминой Валентине Григорьевне — санитарке клинико-диагностической лаборатории
- Васильевой Маргарите Николаевне — санитарке клинико-диагностической лаборатории
Почетная грамота Окружной администрации г. Якутска:
- Тарабукиной Нарыйе Федоровне – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
- Ксенофонтовой Снежане Сергеевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
Почетная грамота Якутской городской думы
- Поповой Елене Сергеевне – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
- Оконешниковой Александре Александровне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
Настольный знак Якутской республиканской клинической больницы «Доктор – золотые руки»
- Корякину Софрону Павловичу — врачу клинической лабораторной диагностики, ветерану лабораторной службы
Почетная грамота Якутской республиканской клинической больницы
- Татариновой Валентине Анатольевне – врачу клинической лабораторной диагностики
Благодарственное письмо профкома Якутской республиканской клинической больницы
- Царевой Надежде Николаевне – фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории.
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