Признание за труд

В связи со 100-летним юбилеем Клинико-диагностической лаборатории Якутской республиканской клинической больницы за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения17 декабря 2020 года награждена большая группа сотрудников лаборатории. Государственные и ведомственные награды, а также знаки признания за труд вручены: Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации Михайловой Ольге Николаевне — врачу клинико-диагностической лаборатории Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации» Григорьевой Елене Власовне — фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории

Алексеевой Надежде Петровне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Степановой Наталье Николаевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации Егоровой Марии Александровне – заведующему клинико-диагностической лабораторией Благодарность Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Егоровой Марии Александровне — заведующему клинико-диагностической лабораторией Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)» Захаровой Кристине Ивановне — врачу клинико-диагностической лаборатории

Григорович Элеоноре Андреевне – врачу клинико-диагностической лаборатории

Сергучевой Василине Николаевне — биологу клинико-диагностической лаборатории

Сергеевой Клавдии Семеновне — биологу клинико-диагностической лаборатории

Артемьевой Василене Васильевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Егоровой Римме Валентиновне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Барыыс Байаара Боотуркыыhа — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории «Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) Богимовой Александре Витальевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) Якунчиковой Ирине Сергеевне — кастелянше клинико-диагностической лаборатории

Егоровой Александре Николаевне — санитарке клинико-диагностической лаборатории

Кузьминой Валентине Григорьевне — санитарке клинико-диагностической лаборатории

Васильевой Маргарите Николаевне — санитарке клинико-диагностической лаборатории Почетная грамота Окружной администрации г. Якутска: Тарабукиной Нарыйе Федоровне – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Ксенофонтовой Снежане Сергеевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории Почетная грамота Якутской городской думы Поповой Елене Сергеевне – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Оконешниковой Александре Александровне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории Настольный знак Якутской республиканской клинической больницы «Доктор – золотые руки» Корякину Софрону Павловичу — врачу клинической лабораторной диагностики, ветерану лабораторной службы Почетная грамота Якутской республиканской клинической больницы Татариновой Валентине Анатольевне – врачу клинической лабораторной диагностики Благодарственное письмо профкома Якутской республиканской клинической больницы Царевой Надежде Николаевне – фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории.

Фото: Пресс-служба ЯРКБ Источник: Пресс-служба ЯРКБ

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх