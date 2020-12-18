18.12.2020
21:07
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Красота & Здоровье

Признание за труд

В связи со 100-летним юбилеем Клинико-диагностической лаборатории Якутской республиканской клинической больницы за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения17 декабря 2020 года награждена большая группа сотрудников лаборатории.

Государственные и ведомственные награды, а также знаки признания за труд вручены:

Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации

  • Михайловой Ольге Николаевне — врачу клинико-диагностической лаборатории

Нагрудный  знак «Отличник здравоохранения Российской Федерации»

  • Григорьевой Елене Власовне — фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории
  • Алексеевой Надежде Петровне —   медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории 
  • Степановой Наталье Николаевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации

  • Егоровой Марии Александровне – заведующему клинико-диагностической лабораторией

Благодарность Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

  • Егоровой Марии Александровне — заведующему  клинико-диагностической лабораторией

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)» 

  • Захаровой Кристине Ивановне — врачу клинико-диагностической лаборатории
  • Григорович Элеоноре Андреевне – врачу  клинико-диагностической лаборатории
  • Сергучевой Василине Николаевне — биологу клинико-диагностической лаборатории
  • Сергеевой Клавдии Семеновне — биологу клинико-диагностической лаборатории
  •  Артемьевой Василене Васильевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
  • Егоровой Римме Валентиновне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
  • Барыыс Байаара Боотуркыыhа — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

«Почетная грамота Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)

  • Богимовой Александре Витальевне — медицинскому лабораторному технику  клинико-диагностической лаборатории

Благодарственное письмо Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия)  

  • Якунчиковой Ирине Сергеевне — кастелянше клинико-диагностической лаборатории
  • Егоровой  Александре Николаевне — санитарке  клинико-диагностической лаборатории
  • Кузьминой Валентине Григорьевне — санитарке  клинико-диагностической лаборатории
  • Васильевой Маргарите Николаевне —  санитарке  клинико-диагностической лаборатории

Почетная грамота  Окружной администрации  г. Якутска:

  • Тарабукиной Нарыйе Федоровне – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
  • Ксенофонтовой  Снежане Сергеевне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Почетная грамота Якутской городской думы

  • Поповой Елене Сергеевне – медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории
  • Оконешниковой Александре Александровне — медицинскому лабораторному технику клинико-диагностической лаборатории

Настольный знак Якутской республиканской клинической больницы  «Доктор – золотые руки»

  • Корякину Софрону Павловичу — врачу клинической лабораторной диагностики, ветерану лабораторной службы

Почетная грамота  Якутской республиканской клинической больницы

  • Татариновой Валентине Анатольевне – врачу клинической лабораторной диагностики

Благодарственное письмо профкома Якутской республиканской клинической больницы    

  • Царевой Надежде Николаевне – фельдшеру-лаборанту клинико-диагностической лаборатории.
Фото: Пресс-служба ЯРКБ
Источник: Пресс-служба ЯРКБ
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